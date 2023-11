La Sicilia accelera sulla riforma delle Province: l'obiettivo è tornare all'elezione diretta

La Sicilia accelera sulla riforma delle Province, con l'obiettivo di tornare all'elezione diretta. La commissione Bilancio dell'Assemblea regionale ieri ha dato parere positivo all'emendamento dell'assessore all'Economia Marco Falcone (Fi), che prevede altri 5 milioni in aggiunta i 5 già inseriti nel testo base per la copertura finanziaria, anche per coprire l'intero costo servirebbero altri 10 milioni che potrebbero essere stanziati nella prossima manovra di bilancio.

Adesso il disegno di legge tornerà in commissione Affari istituzionali, poi spetterà alla Presidenza dell'Ars, guidata dal meloniano Gaetano Galvagno, a convocare la capigruppo per calendarizzare il ddl per l'aula.

Il via libera al testo da parte della commissione Bilancio è stato salutato positivamente dall'assessore regionale all'Economia, Marco Falcone, nel suo intervento a Sala d'Ercole. "Una riforma che va nell'indirizzo di dare maggiori servizi ai cittadini e possibilità per gli enti di interventi più efficaci", ha spiegato l'esponente del governo Schifani.

"La norma approvata in commissione Bilancio dell'Ars, che prevede la reintroduzione dell'elezione diretta dei presidenti delle Province, è una buona notizia, così come è una buona notizia la volontà politica, praticamente unanime, di accelerare il percorso in Parlamento" ha sottolineato Fabio Teresi, dirigente del Pd e candidato alla carica di presidente della Provincia di Palermo per l'area Orfini. "Adesso - continua Teresi - tocca alla politica e per quello che ci riguarda alla coalizione di centrosinistra: acceleriamo su programma e classe dirigente per non trovarci impreparati alla sfida della prossima primavera. Noi siamo in già campo e ribadiamo la disponibilità al confronto politico per portare alla vittoria il Pd e il fronte progressista".

Cuffaro: "L'elezione diretta sarà un impegno mantenuto con gli elettori siciliani"

"La legge di riforma elettorale per la reintroduzione delle Province in Sicilia ha ottenuto il parere della commissione Bilancio ed è ormai pronta per approdare in Aula. Manca soltanto la presa d’atto della Prima Commissione, presieduta da Ignazio Abbate della Democrazia Cristiana, che, come tutto il nostro partito, è un grande sostenitore del ritorno delle province e che vogliamo ringraziare per il lavoro svolto. L’approvazione della legge sarà un impegno mantenuto con gli elettori siciliani del governo Schifani. È un risultato importante che ci consentirà una migliore rappresentanza democratica e la salvaguardia del territorio". Lo dichiara il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro.