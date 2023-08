Emergenza migranti, Carmina (M5S): "Meloni venga nell'Agrigentino e dia risposte"

"Quanto sta accadendo in queste ore sulle coste siciliane dimostra che il sistema di accoglienza sta implodendo e non è più in grado di reggere, dimostrando plasticamente il totale fallimento del governo Meloni su questo fronte. Il vice sindaco leghista di Lampedusa, ha invocato, nei giorni corsi, l'intervento del governo e dell'Europa. Sempre in Sicilia monta la protesta a Porto Empedocle, dove il governo voleva requisire (il prefetto di Agrigento in realtà ha parlato esplicitamente di comodato d'uso e non di requisizione ndr.) il palazzetto dello sport per trasformarlo in un centro di identificazione di migranti, salvo poi tornare sui suoi passi e vista l'inagibilità del luogo. In ogni caso sono migliaia i migranti lasciati tutti, donne e bambini compresi, sotto il sole cocente per ore, soggetti a condizioni e ad un trattamento che non è degno di un paese civile ed è poco rispettoso dei diritti umani". Lo dichiara, all'Ansa, il deputato, ex sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina del Movimento Cinque Stelle.

"La situazione - prosegue - si aggrava di ora in ora per i continui arrivi da Lampedusa ma il governo è totalmente assente. Perché Giorgia Meloni non dà risposte? Perché non viene a visitare la costa Agrigentina e a verificare il trattamento riservato ai migranti? Non si può' continuare così. Con la sua inerzia il Governo sta mostrando assoluta indifferenza sulla sorte di queste comunità e dei suoi cittadini che, a causa di queste scelte del Governo stanno vedendo svanire la vera possibilità di sviluppo economico della zona legata alla vocazione turistica. Con il fallimento della stagione estiva le imprese del settore turistico e dell'indotto stanno subendo gravi danni che nessuno, purtroppo, risarcirà", ha concluso Ida Carmina - .