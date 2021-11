I sindaci "marciano" su Roma, Martello: "Servono misure concrete a sostegno della mia comunità"

Ci sarà anche il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, alla manifestazione dei primi cittadini siciliani promossa dall'Anci Sicilia in programma domani a Roma. "Ritengo doveroso esserci e manifestare, insieme con tanti altri sindaci della Sicilia, per chiedere al governo nazionale di modificare le norme che rischiano di indebolire ancora di più le nostre amministrazioni comunali e di avere pesanti ripercussioni sui servizi rivolti ai cittadini - dice - . Ci sono alcuni aspetti, ad iniziare da quello relativo ai meccanismi di riscossione delle tasse comunali e alla possibilità di procedere con l'assunzione di personale per far fronte ai vuoti di organico, che devono essere valutati con la massima attenzione e sui quali è indispensabile la piena collaborazione tra lo Stato e la Regione siciliana".

"La mia presenza alla manifestazione di Roma- aggiunge il sindaco di Lampedusa e Linosa - vuole anche contribuire a rappresentare le istanze delle isole minori, che hanno necessità specifiche per le quali è necessario un intervento mirato da parte del governo nazionale. Inoltre da sindaco un'isola di frontiera costantemente interessata dal fenomeno dei flussi migratori, - ha concluso Martello - intendo ribadire la necessità che il governo nazionale predisponga misure concrete a sostegno della mia comunità che non ha mai fatto venir meno il proprio impegno per l'accoglienza umanitaria".