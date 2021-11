Manifestazione dei Comuni siciliani, Zambuto: "Sarò a Roma a fianco dei sindaci"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Domani sarò a Roma per sostenere i sindaci siciliani che manifesteranno per chiedere norme urgenti per far fronte alle gravi criticità finanziarie e organizzative degli enti locali dell’Isola".

Lo annuncia l’assessore regionale delle Autonomie locali Marco Zambuto, che proprio nei giorni scorsi, a sostegno delle richieste avanzate dall’Anci Sicilia, ha inviato una lettera ai ministri dell’Economia e dell’Interno per chiedere un confronto sulle possibili soluzioni.