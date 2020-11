Immigrazione, Lamorgese: "32 mila arrivi da inizio anno, le criticità arrivano dagli sbarchi autonomi"

"Abbiamo registrato un aumento dei flussi dall'inizio dell'anno con 32mila arrivi, di cui oltre 12mila, pari al 38,7%, di nazionalità tunisina''. Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in audizione in Commissione Affari costituzionali alla Camera, nell'ambito dell'esame degli emendamenti al decreto sicurezza.Non è naturalmente la sola, ma una delle "porte" privilegiate d'ingresso era ed è rimasta Lampedusa.

"Attualmente abbiamo 5 navi quarantena lungo le coste della Sicilia con a bordo 2.730 persone" - ha spiegato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese - . "La vera e unica strada, su cui io insisto anche in Europa come prevenzione, è agire sulle partenze. Intervenire sui paesi di partenza cercando di migliorarne le condizioni di vita, cercando di controllare le partenze - ha aggiunto - . Non è vero che io ho rappresentato un quadro idilliaco'' le criticità ci sono e sono costituite dal fenomeno ''degli sbarchi autonomi, che ci sono sempre stati e su cui è difficile intervenire, se non con i paesi di provenienza,'' e dalla ''situazione pandemica''.