Nuovi assessori in giunta regionale, Zambuto fra i super favoriti

Il "nodo" dovrebbe essere sciolto nella giornata di oggi. Dopo i nomi dell'ex deputato regionale, nonché ex sindaco di Cammarata, Vincenzo Giambrone e dell'attuale deputato e sindaco di Montevago: Margherita La Rocca Ruvolo, s'è fatto insistente quello dell'ex sindaco di Agrigento Marco Zambuto che potrebbe andare all'Agricoltura al posto di Edy Bandiera. Fra i favoriti per quello che è il rush finale anche Toni Scilla. Perché saranno due gli assessori della Giunta Musumeci che verranno sostituiti.

Continuano ad essere in lizza - stando ai ben informati dei salotti politici - anche i nominati del deputato nisseno Michele Mancuso e dell'agrigentina Maria Antonietta Testone. A far pensare che oggi possa esserci la fumata bianca è un dettaglio: la convocazione della Giunta. Una convocazione ravvicinata visto che appena ieri si è riunita per approvare l'esercizio provvisorio.