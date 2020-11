Rimpasto in giunta regionale, pure due agrigentini in corsa?

Non è detto, ma i boatos si fanno sempre più insistenti. L'ex deputato regionale, nonché ex sindaco di Cammarata, Vincenzo Giambrone e l'attuale deputato e sindaco di Montevago: Margherita La Rocca Ruvolo (da poco entrata fra le fila di Forza Italia dall'Udc) potrebbero entrare in giunta regionale. Il centrodestra punta a chiudere entro la prossima settimana il rimpasto nell'Esecutivo di Nello Musumeci e Forza Italia mira a cambiare almeno un paio di "pedine" nell'attuale "scacchiera".

In uscita - sempre secondo i boatos - vengono dati gli assessori regionali Bernardette Grasso ed Edy Bandiera. In pole position, fra altri, viene dato Vincenzo Giambrone. Ma nelle ultime ore s'è fatto sempre più forte l'ipotesi di Margherita La Rocca Ruvolo che è l'attuale presidente della commissione Sanità all'Ars. Previsti, a partire dai prossimi giorni, una raffica di incontri negli ambienti forzisti.