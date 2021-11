Forza Italia, aderisce anche il consigliere comunale in carica Diego Ficarra

Altra adesione a Forza Italia agrigentina. A Canicattì, Comune interessato dalle elezioni amministrative dello scorso ottobre, ha aderito a Forza Italia, condividendo le posizioni politiche del vice coordinatore regionale, Riccardo Gallo, il consigliere comunale in carica, Diego Ficarra, impiegato. “Ho scelto Forza Italia perché partito del territorio, ovvero una formazione politica che privilegia, in ambito locale, il rapporto diretto e costante con i cittadini e gli amministratori, per una sinergica e proficua collaborazione a vantaggio delle comunità” - ha detto Ficarra - .

E l’onorevole Gallo, il commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento, Margherita La Rocca Ruvolo, e l’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, i dirigenti Filippo Caci e Giulio Cinque, commentano: “Accogliamo con soddisfazione l’adesione dell’amico Diego Ficarra, in quanto persona da sempre attenta alla politica e al sociale, animata da tanto entusiasmo e voglia di spendersi a favore del partito e della comunità canicattinese. Confidiamo nel suo ottimo lavoro”.