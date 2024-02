Fermata dei bus in piazza Vittorio Emanuele, gruppo consiliare Dc: "Manca quantificazione canone per piazzale Rosselli"

"Il Demanio non quantifica il canone per l'acquisizione della porzione di piazzale Rosselli necessaria a consentire le manovre degli autobus e di fatto la fermata resta fuori da piazzale Rosselli". E' emerso questo - secondo quanto reso noto dai consiglieri del gruppo Dc - durante il question time dello scorso 30 gennaio.

"L'assessore al ramo, ottimo tecnico, non ha la forza politica - scrivono i consiglieri della Democrazia cristiana - per ottenere la quantificazione del canone da un ente regionale e così agrigentini e turisti restano ammassati per strada, sotto il sole o la pioggia, ad aspettare l'autobus. La politica serve ad avere la visione. Qual è quella di questa amministrazione?" - chiudono, ponendo un interrogativo, i consiglieri del gruppo Dc - .