Amministrative a Favara, parte del Centrodestra ha scelto: Infurna candidato a sindaco

Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana, Forza Azzurri, Onda, Cambiare Passo e NOIper hanno scelto. Sarà Peppe Infurna, conoscitore del paese e della macchina amministrativa, il loro candidato a sindaco per le amministrative di Favara. L'unico auspicio del momento è che vi sia "l’intera unità del centrodestra". Motivo per il quale è stato lanciato un appello alle altre forze politiche: Fratelli di Italia, Udc e Diventerà Bellissima ed altre liste civiche.

"Abbiamo analizzato con attenzione la situazione politico-amministrativa del Comune di Favara, le progettualità da portare avanti per rilanciare lo sviluppo socio economico del paese - hanno scritto Margherita La Rocca Ruvolo, commissario provinciale di Forza Italia; Vincenzo Giambrone della Lega, Carmelo Pullara di Onda, Totò Cuffaro di Democrazia Cristiana; Francesco Pullara di Forza Azzurri; Michele Montalbano di 'Cambiare passo' e Joseph Zambito di 'Noiper' - . Dinanzi ad una grave crisi economico-finanziario in cui versa l’ente e la perdurante emergenza pandemica, i favaresi hanno bisogno di un forte governo della città, capace di trovare soluzioni per superare la disastrosa situazione delle casse comunali e la pulizia del paese".