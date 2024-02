Elezioni europee, Luigi Patronaggio "corteggiato" dal movimento Cinque Stelle

Si fa il nome dell'ex procuratore capo di Agrigento, attuale procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, per una eventuale candidatura alle elezioni Europee. A "corteggiarlo" è l'ala legalitaria del movimento Cinque stelle. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia che specifica anche che non è dato sapere se, ed eventualmente quanto, il magistrato sia interessato a questo "corteggiamento". Il suo nome sarebbe "l'ideale per il suo poderoso curriculum antimafia, ma anche come forte risposta simbolica a Meloni e Salvini in tema di migranti".

Fra i nomi in campo, sempre per il M5S, anche quello dell'ex deputato di Favara Giovanni Di Caro.

Già annunciata, inoltre, la candidatura dell'eurodeputata uscente Annalisa Tardino di Licata che è stata, nei giorni scorsi, temporaneamente sospesa dall'incarico di commissario regionale della Lega Sicilia. Una scelta fatta per consentirle di occuparsi della campagna elettorale per le elezioni europee dei prossimi 8 e 9 giugno. Tardino sarà capolista nel collegio isole.