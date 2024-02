Elezioni europee, Tardino (Lega) sarà la capolista nel collegio delle isole

Annalisa Tardino è stata temporaneamente sospesa dall'incarico di commissario regionale della Sicilia. Una scelta fatta, dopo un incontro con Matteo Salvini, per consentirle di occuparsi della campagna elettorale per le elezioni europee dei prossimi 8 e 9 giugno, che la vedrà capolista nel collegio isole. Una scelta non ad hoc per la Sicilia, ma in linea con quanto accaduto in altre regioni, come la Campania, dove cariche apicali della Lega erano ricoperte da europarlamentari uscenti e ricandidati".

"Ringrazio Annalisa, a nome del partito e di tutti i suoi militanti tesserati e dirigenti regionali, per quanto fatto finora e per quanto sarà fatto nel prosieguo. La fiducia nel commissario regionale c'è ed è rimasta immutata, anche grazie al lavoro costante nel territorio che è stato cominciato lo scorso marzo, e che ci condurrà alla stagione congressuale" - dice il ministro Salvini - . Il testimone di Tardino sarà temporaneamente raccolto da Claudio Durigon. "Dopo le europee, riprenderanno le attività del movimento così come già programmate a partire dai congressi. In vista del voto per Bruxelles, la Lega è determinata a costruire una lista forte e competitiva: nelle isole, anche grazie al lavoro del partito al livello nazionale e locale, considerando anche la collaborazione con Mpa di Raffaele Lombardo, l'aspettativa è quella di un ottimo risultato".