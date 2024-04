Pochi medici a Sciacca, Catanzaro (Pd) all’Ars: “Ora anche il centro di salute mentale è in grosse difficoltà”

A Sciacca la carenza di medici si fa ancora più insostenibile. A lanciare l’allarme è il capogruppo del Pd all’Ars Michele Catanzaro che ha presentato un’interrogazione urgente al presidente della Regione e all'assessore regionale alla salute Giovanna Volo.

“Con le recenti dimissioni di un dirigente medico - spiega Catanzaro - il centro di salute mentale non riesce a garantire adeguati servizi alla popolazione di un vasto comprensorio. Si tratta di un’ulteriore criticità che si aggiunge ai ben noti disagi che da mesi riguardano diverse unità operative degli ospedali agrigentini. Il dirigente medico dimissionario è in servizio da quasi 25 anni, un professionista preparato che si occupa anche di neuropsichiatria infantile e di dipendenze patologiche. In base a quanto si apprende avrebbe assunto questa decisione al culmine di un'esasperazione rappresentata da un organico assolutamente insufficiente a fronteggiare le numerosissime necessità giornaliere”.

Nell'interrogazione Catanzaro chiede di sapere se le autorità regionali sono al corrente delle difficoltà operative e psicologiche con cui svolgono il loro lavoro i sanitari in servizio nei reparti dove ci sono gravi problemi di personale. Ma anche se sono al corrente della situazione del centro di salute mentale di Sciacca e come si vuole intervenire per colmare le lacune che mettono seriamente a rischio il diritto alla salute sia dei cittadini che degli stessi operatori sanitari.

“Anche l’Organizzazione mondiale della sanità - conclude Catanzaro - ha di recente affermato che la salute mentale è fondamentale per il benessere del singolo e della collettività. Bisogna garantire servizi efficienti ed investire di più in programmi cruciali e salva-vita”.