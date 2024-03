Ai privati la gestione dei parcheggi cittadini: la Giunta tira dritto in vista del 2025

Affidamento di larga parte delle aree di sosta cittadine ai privati, l'amministrazione comunale procede dritta per la sua strada nel tentativo di riuscire a rendere realtà la proposta prima del 2025.

Il primo passo, si ricorderà, risale a circa un anno fa: la Giunta Miccichè deliberò positivamente a una istanza da una società, la "Global parking solution", che presentò una proposta di gestione del patrimonio viario cittadino sotto il profilo, appunto, degli spazi in cui parcheggiare. Un progetto che non consentiva automaticamente al privato di mettere le "mani" sui parcheggi ma che dovrà passare da una gara pubblica, di livello europeo, che richiederà comunque del tempo per essere realizzata.

Nel frattempo il dibattito politico intorno alla proposta è stato "rovente" anche dentro la maggioranza che appoggia il sindaco, con l'opposizione che ha in più occasioni presentato interrogazioni e provvedimenti mirati a sospendere l'iter. Due i tentativi, andati entrambi a vuoto, avanzati dalla Dc, che ha provato a modificare la proposta avanzata dal privato e renderlo, a loro parere, più economicamente sostenibile per il Comune meno a vantaggio dell'affidatario. Una posizione condivisa anche dall'opposizione extraconsiliare, che avviò una petizione popolare sul tema.

Un primo atto era stato bocciato, l'altro si è semplicemente infranto in questi giorni dinnanzi ad una strategica mancanza del numero legale, con l'Amministrazione che ha ribadito la necessità di portare avanti la proposta per riorganizzare il settore ammettendo, semmai, alcune modifiche da concordarsi anche con le opposizioni: in tal senso si attendeva una riunione con i gruppi consiliari e la società "Global parking" che, al momento, non sembra all'orizzonte.

Tra i motivi per cui il Comune punta con decisione verso questa privatizzazione delle aree di sosta (con un importante aggravio di spesa per gli automobilisti e un giro di incassi per il gestore a diversi zeri) c'è anche la necessità di rimettere in sesto parcheggi ormai abbandonati come quello di Cugno Vela e, soprattutto, rendere nuovamente operativa la tassa di stazionamento, oggi pagata da un numero esiguo di bus, con un incasso di poco più di 10mila euro annue a fronte delle 400mila previste.