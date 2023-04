Parcheggi cittadini, c'è chi vuole gestirli: arriva la proposta di un privato

Parcheggi in città nella zona balneare e aree di sosta abbandonate o mai rese pienamente produttive, c'è un privato pronto ad investire.

Nei giorni scorsi il comune ha infatti acquisito quanto proposto da una società di Piacenza, la "Global parking solution", che, dice un provvedimento del Comune, "ha manifestato il proprio interesse per la presentazione della proposta gestionale relativa alla sosta a rotazione su strada del centro urbano di Agrigento e della frazione di San Leone, per la riqualificazione dell'area di sosta 'Cugno Vela' e per il ripristino funzionale del parcheggio pluripiano Atenea (cioè quello di via Empedocle)".

Un progetto che prevede un investimento verosimilmente su vasta scala, con l'impegno poi per l'Ente di garantire una gestione ventennale al privato, da quanto si legge.

Poco o nulla si sa del progetto, se non la nomina di un responsabile unico del procedimento che dovrà vagliare la proposta da un punto di vista tecnico, dato che il Comune ha già ritenuto che "l’impatto della proposta sulla realta? economico-finanziaria del territorio di Agrigento, stante quanto emerge dal contenuto tecnico descrittivo riportato nell’elaborato relazione illustrativa generale e relazione tecnica determina numerosi e piuttosto significativi vantaggi per lo sviluppo della mobilita? urbana".