La tassa di stazionamento? E' un flop: si incassano 10mila euro contro le 400mila previste

Niente controlli né strutture destinate a gestire gli arrivi: il Comune di Agrigento perde per strada centinaia di migliaia di euro connesse alla tassa di stazionamento. A denunciarlo, in Consiglio comunale, non i componenti dell'opposizione ma un assessore dell'Amministrazione di Franco Miccichè, il titolare del settore dei Lavori pubblici Gerlando Principato.

L'argomento è stato trattato durante il dibattito sul tema della possibilità di revocare il bando per l'esternalizzazione della gestione dei parcheggi pubblici (proposta avanzata dalla Dc ma caduta nel vuoto per assenza del numero legale).

Il componente della giunta ha infatti chiarito come l'Ente oggi, a causa di un'assenza di risorse umane ma anche di infrastrutture deputate alla gestione dell transito dei mezzi, si incassano circa 10mila euro annue a fonte di una previsione che è invece superiore alle 400mila euro annue.

La tassa si ricorderà, è di circa 100 euro al giorno per ogni mezzo turistico che arriva in città e serve, almeno nelle intenzioni, a compensare il danno provocato al traffico e alla gestione della viabilità dai "bisonti della strada". Tutto bello nelle intenzioni, meno nella pratica: parallelamente all'imposta sarebbe infatti dovuto nascere un punto di smistamento dei bus per evitare che qualcuno potesse sfuggire al pagamento, cosa che però non è mai stata fatta. Impossibile oggi, con la situazione in cui si trova il corpo di Polizia municipale, dice Principato, pensare che si possa realmente perseguire chi fa il furbo. Alla fine l'Ente fino a qualche anno fa riusciva quantomeno ad inviare ai bus che non avevano pagato e che venivano scovati in giro per la città degli avvisi di pagamento, ma in pochi versavano lo stesso il dovuto.

La conseguenza è quindi che, semplicemente, il Comune non incassa. Per questo e per altri motivi, secondo l'Amministrazione, si deve puntare su una esternalizzazione del settore della viabilità. Di parere contrario le opposizioni, ovviamente, che continuano a ribadire la necessità che il servizio resti al Comune.