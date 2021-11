L’ex sindaco di Cattolica Eraclea Cosimo Piro aderisce a Forza Italia

L’ex sindaco di Cattolica Eraclea, Cosimo Piro, aderisce - aderendo alle posizioni politiche del vice coordinatore regionale: il deputato Riccardo Gallo - a Forza Italia.

“Ho scelto Forza Italia in quanto partito moderato, riformista e pluralista che mi consente di proseguire il mio impegno politico e amministrativo verso l’obiettivo che ho sempre perseguito, ovvero il progresso economico e sociale, non tralasciando nessuno e assecondando tutte le istanze provenienti dai cittadini. Forza Italia rappresenta il punto di equilibrio politico ottimale della coalizione di centrodestra in un contesto liberale e democratico” - ha detto Cosimo Piro - .

Apprezzamento per l’adesione dell’ex sindaco Cosimo Piro esprimono lo stesso Gallo, il commissario provinciale di Forza Italia, Margherita La Rocca Ruvolo, l’assessore regionale agli Enti locali, Marco Zambuto, e i dirigenti locali Filippo Caci e Giulio Cinque, che affermano: “Accogliamo con entusiasmo l’adesione dell’amico Cosimo Piro, sicuri che apporterà al partito, con efficacia, tutta la sua esperienza amministrativa e politica maturata nel tempo come sindaco di Cattolica Eraclea, e come personalità da sempre impegnata nel sociale a stretto contatto con i concittadini. Gli rivolgiamo un augurio di ottimo e proficuo lavoro”.