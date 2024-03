L'Aquila è Capitale italiana della cultura 2026, il sindaco Micciché si complimenta con il suo “collega”

E dopo Agrigento sarà L’Aquila la Capitale italiana della cultura nel 2026. A Roma, nella sala “Spadolini” del ministero della Cultura, il ministro Gennaro Sangiuliano, esattamente come avvenuto un anno fa per la città dei templi, ha proceduto alla proclamazione.

A seguire la diretta, insieme al sindaco di Pesaro Matteo Ricci, c’era anche il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè: “E’ stata una grande emozione - ha commentato - condividere dei momenti di gioia che ricordo ancora perfettamente. Faccio tanti auguri alla città de L’Aquila, territorio che riserva bellezze dalle mille sfumature, che ha sofferto tanto perché martoriato dai terribili eventi sismici che lo hanno colpito in precedenza, ma soprattutto un centro dalla grande identità resiliente. E complimenti al sindaco Pierluigi Biondi che mi auguro di incontrare presto. Come ha sottolineato il ministro Sangiuliano, la caratteristica di cui la nostra nazione deve essere orgogliosa è che in Italia non abbiamo solo una o due città iconiche. Ce ne sono almeno 80-90, ognuna delle quali racconta una storia e un'identità”.