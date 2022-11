Giunta regionale: quasi certe le nomine di Savarino e Di Mauro, super favorita anche La Rocca Ruvolo

Il presidente della Regione, Renato Schifani, pare che abbia definito - ad una settimana dal suo insediamento - chi lo affiancherà, nell'Esecutivo, nel travagliato "viaggio" del governo. Per Fratelli d'Italia è quasi certa la nomina, come assessore, di Giusy Savarino di Ravanusa. Per la Lega, niente spazio per i primi dei non eletti e quindi resta fuori Carmelo Pullara di Licata. Per Forza Italia pare che vi sia da scegliere soltanto il nome della donna da inserire nel "quadro" e la super favorita è Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago.

L'Mpa di Lombardo punta, per le Infrastrutture, Agricoltura o Lavoro, sull'agrigentino Roberto Di Mauro. Niente agrigentini in Giunta per la Dc di Cuffaro che però assegnerà il ruolo di capogruppo all'Ars all'ex sindaco di Ribera: Carmelo Pace.