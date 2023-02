Approvato il bilancio all’Ars con l’aumento del sussidio per gli Asu, Pace e Abbate: “Un grandissimo successo”

Una giornata importante per il governo regionale che mette al sicuro finalmente il bilancio regionale con tante novità. Tra queste l’aumento del sussidio per migliaia di lavoratori Asu: una misura attesa da tempo e che arriva grazie all'incremento delle ore di lavoro settimanali. L'emendamento era stato presentato dai deputati della Dc Carmelo Pace e Ignazio Abbate. “Si tratta di un grandissimo successo - ha dichiarato Pace - ed ora questi lavoratori dei beni culturali e degli enti locali, che rappresentano una risorsa per gli uffici, riusciranno a percepire uno stipendio mensile dignitoso”.