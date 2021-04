Dall'Ars un faticoso via libera alla Finanziaria, ma la maggioranza implode

Con 35 voti favorevoli e 24 contrari l'Ars ha approvato la Finanziaria. Il via libera arriva al termine di un percorso a dir poco accidentato. Alla "litigiosità" dell'aula si sono sommati - solo negli ultimi giorni - lo stop forzato per la positività al Covid di un collaboratore del ragioniere generale della Regione, poi l'eco dell'inchiesta sulla presunta manipolazione dei dati Covid che vede indagato l'ormai ex assessore alla Salute Razza (che si è dimesso e il suo incarico è stato assunto ad intermin da Musumeci ndr) e ancora le lotte intestine nella maggioranza che hanno affossato una serie di provvedimenti. A fare da sfondo, le ripetute proteste dei vari settori, dalle imprese al commercio e dai taxi al mondo dello spettacolo, scesi in piazza per chiedere attenzione e risorse.

Dopo la Finanziaria, l'Ars ha approvato anche il bilancio della Regione. Al documento è allegato anche il piano di rientro previsto dall'intesa raggiunta tra Stato e Regione sul rientro dal disavanzo di 1,7 miliardi di euro. L'Aula ha votato i documenti con 32 voti favorevoli e 23 contrari.

Le norme approvate

Tra le norme approvate c'è la stabilizzazione per 4.571 lavoratori Asu. Oltre ai 37 milioni già stanziati, come negli scorsi anni per il pagamento del sussidio, il Governo ha aggiunto ulteriori 10 milioni per il 2021 e 15 milioni per il 2022 e 2023. Semaforo verde ai ristori per i lavoratori stagionali (con un fondo di dieci milioni), per il settore del wedding e delle maestranze dello spettacolo e per il comparto della moda. Sì anche al riconoscimento degli oss nelle strutture private, alle borse di studio per gli specializzandi in Medicina, ai fondi per gli studenti disabili. E ancora approvata la norma per l’installazione d’impianti di videosorveglianza all’interno di case di riposo e asili nido, quella per la riforma della commissione Via-Vas. C'è però anche il contestato aumento a 160 mila euro del tetto dello stipendio del portavoce del presidente della Regione.

Tra le norme rimaste fuori quella per la realizzazione di un museo del Liberty nell'area dell'ex Villa Deliella, a Palermo, che era stata avanzata da Marianna Caronia. "La Sicilia - commenta amareggiata - ha uno dei patrimoni culturali più grandi del mondo. Palermo è stata capitale della cultura qualche anno fa e ha tanti monumenti parte del patrimonio mondiale dell'Unesco.

La cultura è da sempre uno dei motori della nostra città, del suo sviluppo e della sua economia. Ma sulla cultura, proprio oggi Palermo ha subito uno smacco grave, ed è stata sacrificata sull'altare dei rapporti interni dalla maggioranza di governo. A uscire sconfitta in questa vicenda sono la politica, la cultura, la città di Palermo".

Gli scontri interni

I ripetuti ko incassati dal Governo - col voto segreto - hanno acceso gli animi. "Quest'aula - ha detto lo stesso presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè - non risponde più al Governo, parlo della maggioranza. Non siamo più in condizione di votare, è saltato il banco. Qualsiasi norma che metto al voto viene bocciata. Ne dobbiamo prendere atto e dovremo interrogarci sul perchè siamo arrivati a questo punto: se dipende dalla classe dirigente, dagli errori fatti. Io per primo mi devo interrogare, ma non posso permettere di fare bocciare tutto. In un'assemblea normalmente c'è una maggioranza e un'opposizione. Mi sembra che questa logica sia saltata". Da qui la decisione di stralciare alcune norme rimaste in sospeso passando all'approvazione delle tabelle e al voto finale.

Di "ascari" nella maggioranza ha parlato il presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha sottolineato la bontà di alcuni provvedimenti che però sono caduti sotto ai colpi dei franchi tiratori nel centrodestra. "Subito dopo la Finanziaria - ha detto - saranno adottate con un atto amministrativo tutte le misure necessarie affinchè siano trasformate in realtà le iniziative lodevoli che quest'Aula, con voto segreto e con l'ascarismo di qualcuno della maggioranza, ha ritenuto di dovere bocciare. E' un impegno formale".

Le reazioni dei partiti

"Bilancio e legge di stabilità - commenta l'assessore all'Economia, Getano Armao - segnano un rafforzamento delle misure di ristrutturazione finanziaria della Regione nel solco dell'impostazione del Governo regionale e recano interventi che sono volti, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, a proseguire nel percorso di risanamento dei conti pubblici regionali, tenendo conto anche delle previsioni dell'Accordo stipulato tra la Regione Siciliana e lo Stato in data 14 gennaio 2021". Per Armao"Bilancio e manovra, che mobilitano quasi 20 miliardi in Sicilia, contestualmente si pongono anche l'obiettivo di fronteggiare gli effetti economici e sociali dell'emergenza sanitaria in corso, prevedendo misure di sostegno in favore di alcune categorie particolarmente colpite dalle restrizioni legate alla pandemia, facendo ricorso prevalentemente a fondi extraregionali, che saranno ampiamente utilizzati a tale scopo, a prescindere dallo strumento legislativo, da parte della Giunta di Governo mediante la riprogrammazione delle risorse nazionali ed europee già avviata".

Di un "lavoro imponente" e una "legge di stabilità che affronta tante emergenze e risolve problematiche quali la stabilizzazione dei precari Asu" parlano in una nota i in una nota i capigruppo di maggioranza Tommaso Calderone, Eleonora Lo Curto, Toto' Lentini, Antonio Catalfamo, Elvira Amata e Alessandro Aricò. "L'iter - dicono - è stato farraginoso a tratti perchè il ddl originario del governo conteneva solo 60 articoli che, nell'esame delle commissioni e dell'aula, sono lievitati a 135. Era evidente che su alcuni di questi si potessero registrare divergenze tra le forze parlamentari al punto di stralciarli o bocciarli. Nel complesso la legge di stabilità dà risposte significative a tante categorie che le attendevano, mette in sicurezza i bilanci degli Enti locali, dà copertura alle norme a favore dei disabili e chiude la fase della riscossione autonoma in Sicilia facendo transitare le funzioni all'Agenzia delle Entrate con la salvaguardia dei posti di lavoro per il personale della partecipata regionale".

Per il capogruppo Pd, Giuseppe Lupo, "Il governo regionale è al capolinea per ammissione del suo presidente, questa Finanziaria è la Waterloo di Musumeci".

Sulla stessa linea Claudio Fava, deputato dei Cento passi all'Assemblea regionale siciliana. "La maggioranza - dice - non esiste più. All'incredibile somma di strafalcioni e menzogne sull'emergenza Covid si aggiunge adesso un dato politico incontestabile: la Finanziaria è stata affondata dal voto contrario di molti parlamentari del centrodestra. Ragioni morali e sostanziali dovrebbero indurre il presidente Musumeci a prenderne atto e a chiudere la sua esperienza di governo adesso. Nell'interesse di tutti".

Il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Giovanni Di Caro, attacca a testa bassa Musumeci: "Non è certo un bel periodo per il presidente della Regione. Dopo aver dovuto rinunciare, giocoforza, a Razza, uno dei suoi assessori di punta, nonché suo braccio destro, Musumeci deve ora prendere atto che il suo governo è alla frutta e non può più contare su una maggioranza a sala d’Ercole, come dimostrano le numerose volte che l’esecutivo è andato sotto".

"Ho lavorato da settimane, in commissione e in aula dopo, con serietà e abnegazione nel cercare di approvare una Finanziaria in tempi di ristrettezze che desse qualche risposta alle tante domande di aiuto, non ci sto a finire oggi nel tritacarne della polemica politica", tuona Giusi Savarino, presidente della IV commissione. "È arrivata in Ars - aggiunge - un ddl del governo Musumeci di 60 articoli divenuti 135 con gli emendamenti parlamentari, un ddl monstre che abbiamo esaminato articolo per articolo, emendamento per emendamento, stralciando infine gli ultimi 5 su 135. Abbiamo approvato norme sulla rigenerazione amministrativa per cui saranno assunti 250 giovani laureati, la stabilizzazione degli Asu, il riconoscimento degli oss nelle strutture private, borse di studio per gli specializzandi in medicina, l’ente pagatore siciliano in agricoltura per ovviare ai ritardi di Agea, il potenziamento del Cts per dimezzare i tempi delle autorizzazioni, il fondo per la videosorveglianza nelle strutture per anziani, disabili, bambini, una campagna antincendio con mezzi innovativi, accantonato i fondi per la riforma dei consorzi di bonifica, aiuti ai Comuni in difficoltà per il flusso migratorio, per i Comuni in dissesto e predissesto e per i Comuni di transito per le isole minori, contributi per i professionisti per la redazione dei PUDM e per i piani urbanistici, quota 100 e tanto altro ancora. Molte norme proposte dal governo Musumeci altre di iniziative parlamentari, anche del nostro movimento Diventerà bellissima, che hanno trovato condivisione in aula. Alcune no, bocciate perché non condivise o semplicemente perché all’interno di alcune forze politiche la bocciatura è stata individuata come il modo per indebolire il proponente. Una Finanziaria approvata infine con larga maggioranza. Si sarebbe potuto e dovuto fare un filtro più attento prima, ma sminuire e denigrare un lavoro duro non lo accetto e non ci sto".