Udc, Alfredo Mattina è il nuovo segretario cittadino di Racalmuto

Alfredo Mattina è il segretario cittadino dell'Udc. A nominarlo, dopo aver sentito il segretario regionale Decio Terrana, è stato il segretario provinciale Fabio La Felice.

Mattina è stato consigliere, a partire dal 1991, per ben 4 legislature. E' un uomo di sport: gestisce una scuola calcio con circa 80 bambini iscritti. "La figura di Alfredo Mattina porta prestigio e carisma all’interno del partito", ha commentato La Felice.

"Ho voluto aderire al partito dell’Udc perché condivido in pieno i valori della famiglia e della chiesa, essere al servizio del cittadino e di chi ha bisogno. Le energie saranno spese soprattutto verso il sociale attraverso lo sport come il calcio, in modo di aggregare sempre più giovani insegnando i valori sani della vita - ha dichiarato Alfredo Mattina - . Auspico il ripristino delle strutture sportive a Racalmuto attraverso finanziamenti regionali e nazionali e per questo sarò da pungolo alla nostra deputazione".