Strade, depuratori ed edifici pubblici: Mannino incontra i ministri per concordare il piano di interventi

Un piano di interventi che riguarderanno la realizzazione e manutenzione straordinaria di strade e opere di urbanizzazione, un deposito di carburante, impianti per la depurazione e la gestione delle acque reflue, ma anche l'efficientamento energetico degli edifici pubblici. E' a Roma che il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, ha incontrato il ministro degli Affari Europei, Raffaele Fitto, quello dello Sviluppo economico, Adolfo Urso, e il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi. Collegato da remoto invece il presidente della Regione Renato Schifani. Un incontro, al quale hanno partecipato diversi tecnici, fra cui Giovanni Portaluri che è il responsabile per gli investimenti pubblici di Invitalia.

Esponenti del governo, tecnici e sindaco di Lampedusa e Linosa si sono dati un mese di tempo per individuare gli interventi da inserire nel piano Cipess. Nonostante il decreto sia in fase di conversione, durante l'incontro è emerso il volere del presidente del Consiglio Giorgia Meloni - per come è stato riferito dal ministro Fitto - di accelerare sul piano e dare risposte concrete ed immediate alla cittadinanza.

La predisposizione di un piano di interventi è stata prevista dal decreto legge dello scorso 19 settembre che vuole aiutare l'isola a fronteggiare la grave situazione socio-economica determinata dall'eccezionale flusso di migranti.