Maschere, carri allegorici e feste in piazza: cosa fare per Carnevale ad Agrigento e provincia

Il weekend di Carnevale con la tradizionale appendice del “Martedì grasso” è ormai alle porte. In alcuni centri della provincia ci si potrà immergere in atmosfere festose e pittoresche tra carri allegorici, gruppi mascherati, musica e costumi a tema. Dal 9 al 13 febbraio (ma in alcuni casi si arriverà fino al 18) tanti appuntamenti in tutta la provincia. Primo tra tutti il Carnevale di Sciacca che, dopo l’edizione del 2023 che si è svolta eccezionalmente a maggio, è tornato e seguire la ricorrenza secondo calendario. Numerosi gli eventi collaterali nella città termale con la presenza, tra l'altro, di dj's internazionali come Angemi e Rudeejay che animeranno le serate "disco" sotto le stelle.

Una festa che, da sempre, è dedicata soprattutto a bambini e famiglie che potranno divertirsi per strada e nelle piazze in un vortice di suoni e colori rimanendo incantati di fronte alla maestosità dei carri allegorici che, allestiti con attenzione maniacale, sono ormai delle vere e proprie opere d’arte in movimento. Non mancheranno i laboratori artistici per i più piccoli.

Cosa mangiare a Carnevale

La tradizione culinaria legata al Carnevale ce la racconta CiboToday: dai piccoli centri ai capoluoghi non c’è città, in tutta la Sicilia, che durante la festa non abbia niente da offrire e, soprattutto, che racconti il proprio legame anche con alcuni cibi o piatti tipici. Dalle “chiacchiere” diffuse in tutto lo Stivale e conosciute con i nomi più disparati (bugie, cenci, frappe, lattughe) alla tavola calda e ai dolci senza dimenticare la "celebrazione" del maiale.