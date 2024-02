Carnevale al centro commerciale “Le Vigne”: 3 giorni di spettacoli e supereroi per i più piccoli

Il centro commerciale “Le Vigne” (sulla strada statale 640, contrada Cometi) a Castrofilippo si prepara ad accogliere il Carnevale con una serie di spettacoli e attività per bambini e famiglie.

Sabato 10 febbraio alle 17 arriva Slinky Man, l’incredibile molla umana, con uno spettacolo basato sulla comicità ed il coinvolgimento del pubblico, intrattenendo grandi e piccini.

Domenica 11 febbraio alle 17 i supereroi invaderanno il centro “Le Vigne”. Per la felicità dei più piccoli e di tutti gli appassionati si materializzeranno Batman, Thor, Capitan America e Scarlet Witch: gireranno per la galleria del centro incontrando il pubblico e scattando foto.

Martedì 13 febbraio alle 17 la sfilata di bambini in maschera. All'interno del centro commerciale verrà adibita un'area dedicata alla kermesse dedicata ai più piccoli. Saranno presenti un presentatore e due hostess vestite a tema. Alla fine della sfilata saranno premiati i costumi più belli e originali.

“Siamo felici di poter offrire ai nostri clienti tre giornate di spettacoli e divertimento. Il Carnevale - dice il direttore Calogero Sanfilippo - rappresenta un'opportunità unica per immergersi in un’atmosfera capace di regalare gioia e grande divertimento. Trascorrerlo al centro commerciale ‘Le Vigne’, come da tradizione, significa farlo in un luogo da sempre a misura di famiglia e di bambino. Invito quindi tutte le famiglie a partecipare a questa festa e a lasciarsi trasportare dalla fantasia e dall'allegria che solo il Carnevale ci può offrire.

Peraltro quest’anno la festività di Carnevale è da noi particolarmente sentita perché precederà di qualche giorno l’annuncio ufficiale dell’insegna che riporterà al centro commerciale Le Vigne il, nuovo, attesissimo, supermercato che contiamo di aprire a breve in una location completamente nuova e con tante novità rispetto al passato. E non sarà l’unico annuncio ufficiale dei prossimi giorni poiché è in corso di definizione un’altra importante trattativa che ci porterà ad inaugurare un ulteriore spazio di oltre 1.500 metri quadrati dedicato totalmente al benessere, alla cura della persona e alla forma fisica. Novità importanti che offriranno ulteriori opportunità lavorative al territorio e che ci permetteranno di concludere nel migliore dei modi la nostra, ormai celebre, ‘Operazione shuttle’ raccontata nel nostro libro ‘Uno shuttle tra gli scrittori” e che continua a regalarci emozioni ed enormi soddisfazioni”.