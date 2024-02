“EduCarnival”: ecco la festa in maschera a Grotte con dj set, balli e sfilate

Prezzo non disponibile

Si chiama “EduCarnival” l’edizione 2024 del Carnevale a Grotte. Primo appuntamento venerdì 9 febbraio alle 22 con il ballo in maschera in piazza Municipio. La musica sarà selezionata dai dj’s Dario Giammusso e Gaetano Zaffuto. Previsto un premio per la miglior maschera.

Martedì 13 febbraio alle 10 la sfilata in maschera degli studenti dell’istituto comprensivo “Angelo Roncalli” diretto da Antonina Ausilia Uttilla. Alle 10,30, in piazza Municipio, lo spettacolo della compagnia “Giganti Park”.

L’evento è a cura dell’associazione “Nino Martoglio” di Aristotele Cuffaro con il patrocinio del Comune guidato dal sindaco Alfonso Provvidenza.