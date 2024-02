“Carnevale Empedoclino”, quarta edizione con sfilate di carri e studenti per le vie della città

Il Comune di Porto Empedocle e l’associazione culturale “Carnevale Empedoclino” presentano la quarta edizione della festa in maschera nella città di Camilleri.

Sabato 10 febbraio alle 18 la sfilata dei carri allegorici in via Roma e via IV Novembre. Si fermeranno in piazza Kennedy dove avranno inizio le esibizioni delle scuole di ballo fino alle 23.

Domenica 11 febbraio alle 17 i carri allegorici torneranno a sfilare in via Roma e via IV Novembre fino alle 23.

Lunedì 12 febbraio alle 9 ancora sfilata di carri in via Roma con le scuole della zona bassa con concentramento in piazza Kennedy dove si svogeranno gli spettacoli fino a mezzogiorno. Nella zona “Grandi lavori”, dalle 19, nuova sfilata di carri in piazza Aristotele passando per via Dello Sport e via Berlinguer. Torneranno in piazza Aristotele alle 23.

Martedì 13 febbraio alle 9 i carri allegorici partiranno da via Einaudi con le scuole. Poi in via Dello Sport, via Catania e via Milano fermandosi in piazza Udine dove le scuole si esibiranno fino alle 12. Infine, alle 19, partiranno da piazza Udine percorrendo via Catania e via Milano con chiusura della manifestazione alle 23,30.