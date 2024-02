Sciacca è pronta a vivere il suo Carnevale, 4 giorni di festa in 2 weekend: ecco il programma completo

Prezzo non disponibile

Tutto pronto per il Carnevale di Sciacca: la città termale si vestirà a festa per due weekend.

SABATO 10 FEBBRAIO

Ore 15:45 BENTORNATO PEPPE NAPPA

Il Sindaco di Sciacca accoglie il Peppe Nappa la maschera ufficiale del Carnevale di Sciacca sul palco di Via Allende per consegnare le chiavi della città.

Ore 16:00 SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI

Spettacolare parata dei Carri Allegorici e dei gruppi mascherati nel circuito del Carnevale in Via Salvatore Allende.

Ore 16:00 APERTURA KIDS VILLAGE

Presso il Giardino del Museo del Carnevale, Minnie e Topolino accoglieranno i bambini e le famiglie. L’area sarà aperta fino a fine serata. Il palco Mega Center Toys ospiterà animatori, personaggi dei cartoon e baby dance con il seguente programma:

• 17:00 Challenge sport

• 18:00 Kids show e baby dance

• 19:00 Foto e incontro con Elsa, Olaf, Minnie, Topolino, Spiderman e i Minions

• 20:00 Challenge sport

• 21:00 Kids show e baby dance

• 22:00 Foto e incontro con Elsa, Olaf, Minnie, Topolino, Spiderman e i Minions.

Ore 16:00 CHOCO MOMENTS – LA GRANDE FABBRICA DEL CIOCCOLATO

Presso il Giardino del Museo del Carnevale, arriva la Fabbrica del cioccolato con tante attività e laboratori ed una mostra mercato aperta tutti i giorni del Carnevale.

• CHOCO BABY tutti i giorni dalle 15:30 alle 18:30 (prenotazione non necessaria)

Laboratorio dedicato ai bambini per imparare a realizzare i cioccolatini. Durata del laboratorio 20 min. € 7,00 a bambino

• COOKING SHOW Creazioni live – ore 19:00 Come nasce una Sacher?

Ore 16:00 APERTURA LUNA PARK

Al Carnevale più divertente d’Italia non poteva mancare un’area di divertimento per grandi e bambini.

L’area sarà aperta fino a fine manifestazione.

Ore 20:00 SPETTACOLO SUL PALCO PRINCIPALE

Esibizione di apertura con Peppe Nappa.

Esibizione dei Carri Allegorici in Concorso e recite allegoriche.

Presentano Mauro Piro e Sarah Castellana

Ore 22:00 DJ SET SUL TICKETSMS STAGE

Musica e divertimento sul secondo palco del Carnevale.

Carneval dj set con local dj

Dj set con Rudeejay

DOMENICA 11 FEBBRAIO

Ore 11:30 CARNEVALE DEI BAMBINI

Sul palco del Carnevale arrivano Minnie, Topolino, Elsa, Olaf, Spiderman, i Minions e i più piccoli potranno divertirsi partecipando allo spettacolo di baby dance. Presenta Vinz Termine . Postazione Trucca Bimbi gratuita vicino al palco, organizzata con la collaborazione di Euroform di Sciacca.

Ore 11:30 CHOCO MOMENTS – LA GRANDE FABBRICA DEL CIOCCOLATO

Presso il Giardino del Museo del Carnevale, arriva la Fabbrica del cioccolato con tante attività e laboratori ed una mostra mercato aperta tutti i giorni del Carnevale.

• LEZIONI DI CIOCCOLATO Corso di lavorazione del cioccolato per principianti. € 30,00 a persona con prenotazione obbligatoria tramite mail a giancarlo.maestrone@gmail.com

• CHOCO BABY tutti i giorni dalle 15:30 alle 18:30 (prenotazione non necessaria)

Laboratorio dedicato ai bambini per imparare a realizzare i cioccolatini. Durata del laboratorio 20 min. € 7,00 a bambino

• COOKING SHOW Creazioni live – ore 19:00 Come nasce una pralina?

Ore 16:00 SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI

Spettacolare parata dei Carri Allegorici e dei gruppi mascherati nel circuito del carnevale in Via Salvatore Allende

Ore 16:00 APERTURA KIDS VILLAGE

Presso il Giardino del Museo del Carnevale, Minnie e Topolino accoglieranno i bambini e le famiglie. L’area sarà aperta fino a fine serata. Il palco Mega Center Toys ospiterà animatori, personaggi dei cartoon e baby dance con il seguente programma:

• 17:00 Challenge sport

• 18:00 Kids show e baby dance

• 19:00 Foto e incontro con Elsa, Olaf, Minnie, Topolino, Spiderman e i Minions

• 20:00 Challenge sport

• 21:00 Kids show e baby dance

• 22:00 Foto e incontro con Elsa, Olaf, Minnie, Topolino, Spiderman e i Minions

Ore 16:00 APERTURA LUNA PARK

Al Carnevale più divertente d’Italia non poteva mancare un’area di divertimento per grandi e bambini. L’area sarà aperta fino a fine manifestazione.

Ore 20:00 SPETTACOLO SUL PALCO

Esibizione di apertura con Peppe Nappa e con i Carri Allegorici in Concorso.

Presentano Mauro Piro e Sarah Castellana

Ospiti della serata Joey & Rina

Ore 22:00 DJ SET SUL TICKETSMS STAGE

Musica e divertimento sul secondo palco del Carnevale.

Carneval dj set con local dj

Dj set con format Muy Loco

SABATO 17 FEBBRAIO

Ore 16:00 SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI

Spettacolare parata dei Carri Allegorici e dei gruppi mascherati nel circuito del carnevale in Via Salvatore Allende

Ore 16:00 APERTURA KIDS VILLAGE

Presso il Giardino del Museo del Carnevale, Minnie e Topolino accoglieranno i bambini e le famiglie. L’area sarà aperta fino a fine serata. Il palco Mega Center Toys ospiterà animatori, personaggi dei cartoon e baby dance con il seguente programma:

• 17:00 Challenge sport

• 18:00 Kids show e baby dance

• 19:00 Foto e incontro con Elsa, Olaf, Minnie, Topolino, Spiderman e i Minions

• 20:00 Challenge sport

• 21:00 Kids show e baby dance

• 22:00 Foto e incontro con Elsa, Olaf, Minnie, Topolino, Spiderman e i Minions

Ore 16:00 CHOCO MOMENTS – LA GRANDE FABBRICA DEL CIOCCOLATO

Presso il Giardino del Museo del Carnevale, arriva la Fabbrica del cioccolato con tante attività e laboratori ed una mostra mercato aperta tutti i giorni del Carnevale.

• CHOCO BABY tutti i giorni dalle 15:30 alle 18:30 (prenotazione non necessaria)

Laboratorio dedicato ai bambini per imparare a realizzare i cioccolatini. Durata del laboratorio 20 min. € 7,00 a bambino

• COOKING SHOW Creazioni live – ore 19:00 Come nasce una Sacher

Ore 16:00 APERTURA LUNA PARK

Al Carnevale più divertente d’Italia non poteva mancare un’area di divertimento per grandi e bambini. L’area sarà aperta fino a fine manifestazione.

Ore 20:00 SPETTACOLO SUL PALCO

Esibizione di apertura con Peppe Nappa.

Esibizione dei Carri Allegorici in Concorso e recite allegoriche

Presentano Mauro Piro e Sarah Castellana

Ore 22:00 DJ SET SUL TICKETSMS STAGE

Musica e divertimento sul secondo palco del Carnevale.

Carneval dj set con local dj

Dj set con ANGEMI

DOMENICA 18 FEBBRAIO

Ore 11:30 CARNEVALE DEI BAMBINI

Sul palco del Carnevale arrivano Minnie, Topolino, Elsa, Olaf, Spiderman, i Minions e i più piccoli potranno divertirsi partecipando allo spettacolo di baby dance. Presenta Vinz Termine

Postazione Trucca Bimbi gratuita vicino al palco, organizzata con la collaborazione di Euroform di Sciacca.

Ore 11:30 CHOCO MOMENTS – LA GRANDE FABBRICA DEL CIOCCOLATO

Presso il Giardino del Museo del Carnevale, arriva la Fabbrica del cioccolato con tante attività e laboratori ed una mostra mercato aperta tutti i giorni del Carnevale.

• LEZIONI DI CIOCCOLATO Corso di lavorazione del cioccolato per principianti. € 30,00 a persona con prenotazione obbligatoria tramite mail a giancarlo.maestrone@gmail.com

• CHOCO BABY tutti i giorni dalle 15:30 alle 18:30 (prenotazione non necessaria)

Laboratorio dedicato ai bambini per imparare a realizzare i cioccolatini. Durata del laboratorio 20 min. € 7,00 a bambino

• COOKING SHOW Creazioni live – ore 19:00 Come nasce una pralina?

Ore 15:00 LUCILLA SHOW

Al Carnevale di Sciacca arriva Lucilla la star di tutti i bambini per festeggiare il Carnevale con uno spettacolo di baby dance sulle maschere tradizionali del Carnevale.

Ore 16:00 SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI

Spettacolare parata dei Carri Allegorici e dei gruppi mascherati nel circuito del carnevale in Via Salvatore Allende

Ore 16:00 APERTURA KIDS VILLAGE

Presso il Giardino del Museo del Carnevale, Minnie e Topolino accoglieranno i bambini e le famiglie. L’area sarà aperta fino a fine serata. Il palco Mega Center Toys ospiterà animatori, personaggi dei cartoon e baby dance con il seguente programma:

• 17:00 Challenge sport

• 18:00 Kids show e baby dance

• 19:00 Foto e incontro con Elsa, Olaf, Minnie, Topolino, Spiderman e i Minions

• 20:00 Challenge sport

• 21:00 Kids show e baby dance

• 22:00 Foto e incontro con Elsa, Olaf, Minnie, Topolino, Spiderman e i Minions

Ore 16:00 APERTURA LUNA PARK

Al Carnevale più divertente d’Italia non poteva mancare un’area di divertimento per grandi e bambini. L’area sarà aperta fino a fine manifestazione.

Ore 20:00 SPETTACOLO SUL PALCO

Esibizione di apertura con Peppe Nappa e con i Carri Allegorici in Concorso.

Presentano Mauro Piro, Sarah Castellana e Stefano Piazza

Ore 22:00 DJ SET SUL TICKETSMS STAGE

Musica e divertimento sul secondo palco del Carnevale.

Carneval dj set con local dj

Dj set con il format Nostalgia 90

Ore 01:00 CIAO PEPPE NAPPA

Peppe Nappa riconsegna le chiavi della città al Sindaco di Sciacca.

Rogo del Peppe Nappa

Tutte le attività collaterali

DAL 5 AL 9 FEBBRAIO - ORE 10:00

CAMPAGNA PREVENZIONE ABUSO DI ALCOOL – NON MI FACCIO IMBOTTIGLIARE

Campagna di prevenzione contro l’abuso di alcol, curata dalla Polizia Municipale di Sciacca, coadiuvata dal supporto grafico fornito dall’associazione “L’AltraSciacca”, che si svolgerà negli istituti superiori di Sciacca.

DALL’8 AL 18 FEBBRAIO

SCIACCARNEVALE – SCATTI IN FESTA IV EDIZIONE

Presso il Museo del Carnevale di Sciacca sarà possibile assistere ad una mostra fotografica curata dal club fotografico “L’AltraSciacca Foto” di scatti tratti dalla collezione storica del Comune di Sciacca e donate dall’Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca.

DALL’8 AL 20 FEBBRAIO

OBIETTIVO CARNEVALE 2024

Challenge fotografico, in collaborazione con la community instagram Igers Agrigento, che ha lo scopo di promuovere la manifestazione attraverso la fotografia e chiama il pubblico ad eseguire degli scatti durante l’evento, che ritraggano le fasi di costruzione, montaggio e sfilata dei carri, ma anche le maschere, i gruppi ed i costumi, nonché gli aspetti enogastronomici e tutti quelli che raccontano al meglio il Carnevale di Sciacca. Tra tutte le foto pervenute ne saranno selezionate tre, a cui saranno attribuiti il primo, il secondo ed il terzo premio quale riconoscimento del merito per aver colto in pieno lo spirito del challenge e del tema proposto. È necessario pubblicare su Instagram dal 8 al 20 Febbraio 2024, foto con gli hashtag: #obiettivocarnevale2024, @carnevaledisciaccaofficial, @sciaccarnevale e @igers_agrigento a cui deve essere aggiunta una didascalia che illustri il soggetto della foto e contenga il proprio nome e cognome.

9 FEBBRAIO – ORE 17:30

ARRIVAU PEPPE NAPPA, U PURTARU LI NANNI

Spettacolo partecipativo itinerante nel centro storico della città di Sciacca.

Arrivau Peppi Nappa, u purtaru li Nanni, è un omaggio alle maschere tipiche del Carnevale di Sciacca, una più antica e ancestrale: I Nanni; la seconda, Peppe Nappa, adottata negli anni ’50 del secolo scorso è la maschera della commedia dell’arte che rappresenta il cliché del siciliano.

Il percorso partirà dalla Torre Campanara a San Michele, attraverserà i vicoli che portano sino a via Licata, all’altezza della “Chiazza”, poi continuerà seguendo l’itinerario che collega Piazza Purgatorio, Piazza Matrice, Piazza Scandaliato, per concludersi nell’Atrio Superiore del Comune.

Il progetto è prodotto dalla compagnia francese CADMIUM con il contributo dell’Unione Europea e la

collaborazione del Comune di Sciacca e di alcune associazioni locali. È diretto da Daniele Marranca, artista interdisciplinare; Irénée Blin, danzatrice e coreografa; Giuseppe Cusumano, musicista e compositore; si avvarrà della partecipazione di Anthony Roques, danzatore contemporaneo francese, e di numerosi artisti locali. Inoltre sarà dato dal contributo di ogni cittadino che voglia integrare lo Spettacolo. Per questo è stata prevista la realizzazione di un laboratorio artistico aperto a tutti che si svolgerà nella sala Blasco del Comune nelle date 26, 27, 28 gennaio e 3, 4, 8 febbraio in orario pomeridiano, dedicato ad un lavoro collettivo che prepari i partecipanti ad integrare lo spettacolo. Per tutte le informazioni e le iscrizioni al laboratorio, consultare il sito internet: www.carnovale.art

11 FEBBRAIO – ORE 11:30

CARNEVALE DEI BAMBINI

Il Carnevale dei bambini. Bimbi di Sciacca, tutti in maschera!

Domenica mattina sarete voi i protagonisti dello spettacolo con l’animazione dei personaggi popolari dei vostri cartoni animati preferiti tante sorprese.

Appuntamento sul palco di Via Allende.

11 FEBBRAIO – ORE 16:30

INSTAWALK

Raduno Instagram organizzato dalla community Igers Agrigento. Raduno dei partecipanti presso l’area esterna del Museo del Carnevale, ove avverrà la consegna di un kit partecipante e da cui partirà la passeggiata fotografica guidata tra le opere in cartapesta che sfileranno durante i corsi mascherati.

I partecipanti saranno invitati a postare i propri scatti nei post e nelle stories inserendo Hashtag e tag ufficiali: instameetag12 #carnevaledisciacca2024 @igers_agrigento @sciaccarnevale @carnevaledisciaccaofficial

12 FEBBRAIO – ORE 17:30

CARNIVAL TALK CON LORENZO RASO

L’autore saccense, celebre per i numerosi copioni scritti per il carnevale di Sciacca, racconterà la sua

esperienza attraverso la pubblicazione “Del Carnevale di Sciacca”. Museo del Carnevale di Sciacca.

13 FEBBRAIO – ORE 10:30

PEPPE NAPPA INCONTRA I PAZIENTI DELL’OSPEDALE

L’allegria del Carnevale di Sciacca porterà un sorriso ai piccoli pazienti al reparto di pediatria e agli ospiti del centro Alzheimer dell’ospedale Giovanni Paolo II, grazie alle esibizioni di alcune rappresentanze dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso.

13 FEBBRAIO – ORE 17:30

NATI PER LEGGERE… A CARNEVALE

All’interno del Museo del Carnevale di Sciacca i bambini (3-6 anni), vestiti in maschera, potranno ascoltare il racconto di storie divertenti.

Chi sarà il protagonista? Peppe Nappa o altre maschere?

Evento realizzato con il gruppo di lettura per bambini “Nati per Leggere”.

14 FEBBRAIO – ORE 17:30

CARNEVALE PER TUTTI

L’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Sciacca e Futuris srls presentano ‘Carnevale per tutti’ di concerto con la Casa di cura del Giglio e le associazioni di volontariato impegnate nell’inclusione sociale, presso il Museo del Carnevale.

15 FEBBRAIO – ORE 10:00

CARNEVALE PER TUTTI – CASA CIRCONDARIALE DI SCIACCA

Con la collaborazione dell’ associazione Avulss di Sciacca e di concerto con la direzione della Casa Circondariale di Sciacca, i gruppi mascherati dell’ edizione 2024 porteranno le musiche e le danze della nostra festa ai detenuti della struttura saccense.

16 FEBBRAIO – ORE 17:30

NATI PER LEGGERE: IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI

All’interno del Museo del Carnevale di Sciacca i bambini (3-6 anni), ascolteranno la storia “Il carnevale degli animali” e proveranno a realizzare il giusto travestimento per la grande parata degli animali!

Evento realizzato con il gruppo di lettura per bambini “Nati per Leggere”.

17 FEBBRAIO – ORE 16:00

ANNULLO POSTALE

Al Museo del Carnevale, in Via Giuseppe Bellanca, sarà effettuato il tradizionale annullo postale del Carnevale di Sciacca. Un’occasione unica per tutti gli appassionati di filatelia, i collezionisti e gli amanti della manifestazione.

17 e 18 FEBBRAIO – ORE 16:30

CARNEVALI D’ITALIA

La social community più famosa d’Italia per il racconto dei Carnevali arriva a Sciacca per raccontare il

Carnevale attraverso contenuti inediti pubblicati sui social.

18 FEBBRAIO – ORE 11:30

CARNEVALE DEI BAMBINI

Il Carnevale dei bambini. Bimbi di Sciacca, tutti in maschera!

Domenica mattina sarete voi i protagonisti dello spettacolo con l’animazione dei personaggi popolari dei vostri cartoni animati preferiti tante sorprese. Appuntamento sul palco di Via Allende.