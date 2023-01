Ztl, in via Atenea è ancora Natale: confermati gli orari di chiusura al traffico

In via Atenea è ancora Natale. La giunta comunale, infatti, ad alcuni giorni dalla fine dell'effetto dell'ordinanza che stabiliva gli orari durante il periodo dell'Avvento in centro città, ha deciso di prorogare tutto fino a fine gennaio, probabilmente per agevolare i cittadini che si recheranno nel "salotto cittadino" in occasione dei saldi.

Fino al prossimo 31 gennaio, quindi, la via Atenea sarà chiusa al transito delle auto dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 24; il venerdì e il sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 2 di notte e la domenica solo il pomeriggio, dalle 14 alle 24. La Ztl sarà "assoluta" il sabato dalle 18 alle 21 anche per i residenti e tutti coloro che sono minuti di pass perché si ipotizza una maggiore presenza di pedoni.

Cosa è accaduto in questi giorni di "vacatio", tra una ordinanza e un'altra e facile dirsi: è entrato in vigore quanto previsto già da alcuni anni, anche se non è chiaro se i cittadini fossero adeguatamente informati.

Ad oggi, invece questo è certo, manca qualunque notizia sul destino di via Pirandello: anche qui vigerebbe una zona a traffico limitato, ma mancando un "occhio elettronico" che la presidia vale solo la "legge del più forte". Quindi chi vuole transitare - avendo o non avendo diritto - può serenamente farlo e godersi lo slalom tra i tavolini di chi consuma un pasto. Le promesse di maggiori controlli in tal senso si sono sprecate nel tempo, ma non è mai arrivato nessun intervento risolutivo.