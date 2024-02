Da Santa Elisabetta a Torino fino agli schermi di Rai2: lo youtuber Peppe Fragapane ospite di Marco Mazzocchi

Da Santa Elisabetta a Torino per seguire la moglie insegnante lasciandosi alle spalle il lavoro in pescheria e in un'azienda edile e la passione per il teatro amatoriale.

In poco tempo, facendosi trasportare dalla sua passione per la Juve, Giuseppe Fragapane ha iniziato quasi per gioco a pubblicare video tematici e ha aperto un canale youtube. A distanza di quasi una decina di anni è un affermato youtuber e opinionista tv e questa sera, alle 23,40, farà il suo debutto come ospite nella trasmissione di Rai 2 "A tutto campo" condotta da Marco Mazzocchi dove parlerà della sua amata Juve all'antivigilia del derby d'Italia con l'Inter.

"Adesso mi occupo di e-commerce - racconta -, a volte penso che potrei lasciare il mio lavoro per occuparmi a tempo pieno di quella che non è più una passione ma è molto di più. Fra youtube, radio, tv e pagine social non è più solo un hobby ma un vero e proprio lavoro".

"Il primo mese in Piemonte - racconta Peppe ("qua sono Beppe ormai") è stata molto dura. Non è facile passare da un piccolo paesino a una metropoli. Mia moglie doveva scegliere una sede per una supplenza di insegnamento e abbiamo deciso di andare a Torino che è la città della mia amata Juve. Mi sono abbonato allo stadio - aggiunge - e mi sono creato un gruppo di amici della curva, ho aperto il canale youtube Bjtv per gioco e adesso ho migliaia di iscritti. Ben presto hanno iniziato a contattarmi da radio e tv locali e la mia attività social ha oggi un grande seguito".

Peppe Fragapane, che quotidianamente pubblica video e contenuti tematici sulla Juve, prosegue: "Sono felicissimo del riscontro della gente che mi ferma per strada per una foto e commenta i miei video. Qualche giorno fa ho ricevuto la telefonata più bella della mia vita, mi hanno chiamato dalla Rai per parlare di Juve. Sono felicissimo. Il mio segreto? Seguire la passione, senza quella non vai da nessuna parte. L'avevo quando facevo gli spettacoli teatrali e la impiego tutta per la Juve e i miei interventi radio e video".