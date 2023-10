Lo yogurt ritirato dai supermercati: l'avviso importante per chi è allergico

Alcune confezioni di yogurt greco magro senza lattosio sono state ritirate dai supermercati per "rischio presenza di allergeni". L'avviso di richiamo è comparso sul sito del ministero della salute, nella sezione degli avvisi di sicurezza alimentare, con i richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Nello specifico, si tratta del prodotto a marchio "Wellness senza lattosio", con denominazione di vendita "yogurt colato magro senza lattosio", commercializzato per Penny market e prodotto da "Kri kri" in uno stabilimento in Grecia. Il lotto di produzione? Per questa informazione si può fare riferimento alla data di scadenza o termine minimo di conservazione, che è il 18 novembre 2023. Lo yogurt in questione è commercializzato in confezione da 150 grammi.

Questo, nel dettaglio, il motivo del richiamo che compare sull'avviso sul sito del ministero della salute: "Presenza accidentale di allergene lattosio nel prodotto. Durante la fase di confezionamento per errore sono stati apposti coperchi del prodotto delattosato su ciotole del prodotto non delattosato". L'avvertenza è di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita in cui è stato acquistato. Nell'avviso viene anche specificato che si accettano resi fino al 18 novembre 2023 e che per avere maggiori informazioni ci si può rivolgere al numero 337 155 7874.

(fonte: Today)