Menfi, il sindaco Vito Clemente si mette a disposizione tutti i sabati per pulire la città

Scopa e paletta in mano, il sindaco di Menfi, Vito Clemente, si è improvvisato operatore ecologico contribuendo in prima persona a pulire la città. Ha detto che lo farà ogni sabato nonostante molti suoi concittadini gli abbiano “ricordato” che non è compito suo farlo.

“Il sabato è il mio giorno libero - ha detto Clemente - e, quando gli impegni istituzionali lo consentono, intendo contribuire anch’io alla pulizia della città. Questa è una cosa che mi gratifica molto. Finora ho preferito far parlare i fatti e non le parole, ma oggi desidero fare una eccezione .Come promesso sono andato a pulire lo spiazzale davanti agli uffici postali. E come sempre non pubblico nessun selfie sui social perché sarebbe solo un’autocelebrazione. In molti mi hanno fatto notare che questo non è lavoro per il sindaco, ma per gli operatori ecologici. Ma farlo a ma fa stare bene, perché amo la mia città. E dovrebbe essere amata allo stesso modo da tutti”.