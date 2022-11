E' il giorno della Virgo Fidelis: carabinieri e autorità al santuario di San Calogero

E' il giorno della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei carabinieri. Anche ad Agrigento, al santuario di San Calogero, è stata celebrata, officiata dal cappellano militare don Salvatore Falzone, la santa messa in onore della Vergine Maria. Oggi si ricorda anche l’81esimo anniversario dell’eroica difesa del caposaldo di Culqualber da parte del primo battaglione carabinieri e Zaptiè, dove il 21 novembre 1941 valorosamente si sacrificarono in una delle più cruenti battaglie in terra d’Africa. Per il valore dimostrato in quell’occasione, la bandiera dell’Arma venne insignita della seconda medaglia d’oro al valor militare.

Alla cerimonia di stamani erano presenti il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, il colonnello Vittorio Stingo; il prefetto Maria Rita Cocciufa, il questore Rosa Maria Iraci, il sindaco Franco Micciché e una rappresentanza dell’associazione carabinieri in congedo della sezione di Agrigento, nonché una rappresentanza dei carabinieri in servizio in provincia.

Oggi si celebra anche la “Giornata dell’orfano” ed è proprio a loro, primi destinatari del dolore per le gravi perdite di affetto, che il comandante provinciale ha voluto rivolgere il più sentito e commosso pensiero e, allo stesso tempo, ringraziare tutti i carabinieri, di ogni ordine e grado, in servizio nella provincia di Agrigento per l’impegno e la dedizione che profondono quotidianamente nello svolgimento del servizio a favore della cittadinanza.