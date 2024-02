"Viola l'obbligo di dimora a cui era sottoposto per furto aggravato": 22enne ai domiciliari

Era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora perché indagato per furto aggravato, per più razzie ai distributori automatici di snack e bevande. Ma quell'obbligo di dimora lo avrebbe violato - stando all'accusa - più volte e sistematicamente era stato segnalato all'autorità giudiziaria. Nei giorni scorsi, lunedì per la precisione, è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza del tribunale di Agrigento. Si tratta di un aggravamento della misura cautelare per cui il ventiduenne è stato adesso posto ai domiciliari.

Ad eseguire il provvedimento del tribunale sono stati i poliziotti della sezione volanti della questura.