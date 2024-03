"Ha più volte violato i domiciliari": in carcere il ladro di merendine

Gli arresti domiciliari li avrebbe violati più volte. Ed è in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare, disposta dal tribunale di Agrigento, che i poliziotti della sezione Volanti della questura hanno arrestato e portato in carcere il ventitreenne agrigentino che avrebbe messo a segno diversi furti ai distributori automatici di snack e bevande collocati in scuole e uffici della città.

L'agrigentino ha trascorso un periodo di detenzione al "Pasquale Di Lorenzo" della città dei Templi. Poi, appunto, è stato messo ai domiciliari. Ma della misura cautelare se ne sarebbe infischiato, violandola più volte. E adesso - in quanto indagato per furto aggravato - è tornato in carcere.

All'identificazione del ladro "di merendine" si era arrivati grazie ad alcuni impianti della videosorveglianza.