E' nel cuore della città, ma è preda dai vandali: il degrado regna a villa Casesa

Cestini portarifiuti stracolmi, vestiti usati abbandonati per terra, un intero ramo spezzato forse dal vento - o forse dai vandali - lasciato accanto ad una panchina. Tutto nel cuore di Agrigento e in una zona frequentatissima come porta di Ponte.

Le immagini arrivano da un cittadino che ieri, domenica 18 giugno, si è trovato ad attraversare villa Casesa, uno dei polmoni verdi nel centro di Agrigento. Lo spettacolo che è apparso davanti ai suoi occhi è certamente poco decoroso e sintomo che all'alto numero di persone che frequentano quella zona della città.