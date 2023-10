Auto in doppia fila o negli slarghi per disabili: ancora multe nei luoghi della movida

Le contravvenzioni, per il mancato rispetto del codice della strada, continuano a fioccare. Ogni fine settimana è una "strage". Ma gli automobilisti non sembrano imparare la lezione. Per niente. Sono state 50 le multe elevate, dalla polizia municipale, per sosta selvaggia nelle zone "calde" della movida, in pieno centro cittadino, sabato sera e notte. A portare avanti l'ennesima "battaglia" di quella che è una "guerra" di civiltà e rispetto delle regole è la polizia municipale.

Anche sabato sera, le auto - tante, tantissime, - sono risultate essere in doppia fila o in posti riservati ai motocicli o addirittura nelle aree per i disabili. Ennesimo sabato, quello appena trascorso, caratterizzato dall’inciviltà degli automobilisti. E gli agenti della polizia locale non hanno potuto fare altro - per combattere l’ormai consueta pratica della “sosta selvaggia” . che elevare multe su multe. Cinquanta appunto. Ma, come dimostra il recente passato, la "lezione" verosimilmente non è stata affatto imparata. Lo si appurerà già a partire dal prossimo fine settimana.