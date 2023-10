Movida e parcheggi selvaggi, auto in doppia fila e anche nei posti riservati ai disabili: raffica di multe

Auto in doppia fila, in posti riservati ai motocicli o addirittura nelle aree riservate ai disabili. E’ stato un altro sabato sera caratterizzato dall’inciviltà degli automobilisti quello appena trascorso. Impegnati su più fronti gli agenti della polizia locale che hanno elevato una raffica di multe per l’ormai consueta pratica della “sosta selvaggia” quando tantissimi giovani si riversano nei luoghi della movida in centro città.

Le zone più critiche sono state, come al solito, l’area adiacente a Porta di Ponte (ingresso di via Atenea), via Pirandello e via Empedocle. La presenza dei mezzi in sosta vietata ha causato intralcio al traffico e disagi per i disabili che hanno trovato occupati i posti a loro riservati. E nonostante la multe da pagare, certe cattive abitudini da parte degli automobilisti indisciplinati sono davvero “dure a morire”.