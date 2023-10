Quell'abitudine dura a morire: auto parcheggiate un po' dove capita, 190 multe in un mese

Sono state 49 le contravvenzioni elevate, per posteggio "selvaggio", dalla polizia municipale nell'ultimo fine settimane. I controlli hanno riguardato, ancora una volta, la zona di Porta di Ponte, via Pirandello, via Acrone e piazza Aldo Moro, passando naturalmente anche per piazza Stazione.

Le 49 multe sono andate ad aggiungersi a quelle elevate nei tre weekend precedenti e si è arrivati ad un dato più che inquietante: 190 contravvenzioni per divieto di sosta in un mese. Quasi come se il codice della strada e la segnaletica fosse un optional. Inciviltà allo stato puro insomma.