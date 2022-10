Vigili urbani sul piede di guerra: via al presidio permanente al Consiglio comunale

Sono pronti ad essere presenti ad ogni Consiglio comunale per far sentire la loro voce i vigili urbani di Agrigento ex contrattisti, ormai in stato di agitazione da giorni, cioè da quando l'Ente ha deciso di ridurre il loro monte ore da 34 a 28 settimanali mentre l'arruolamento al Corpo dagli altri settori del Municipio era stato appunto correlato all'impegno di 36 ore lavorative settimanali.

Nei giorni scorsi si era anche tenuta un'assemblea a palazzo dei Giganti che aveva sancito l'avvio delle iniziative di protesta oggi messe in atto con un presidio che si è tenuto durante i lavori di aula "Sollano".

Ad oggi non vi è da parte del Comune alcuna presa di posizione formale su questa vicenda.