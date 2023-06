Si intensificano i lavori per il nuovo marciapiede a Bonamorone: arriva un semaforo

I lavori proseguono, e nuovi disagi sono in vista per gli automobilisti nella zona a valle della città. Siamo per la precisione a Bonamorone, dove, con i fondi del Parco Archeologico si sta provvedendo a realizzare un nuovo marciapiede che andrà a "rattoppare" il buco oggi esistente tra la zona della fontana e l'inizio dell'area pedonale di pertinenza provinciale sulla Panoramica dei Templi.

Interventi che richiederanno adesso una chiusura alternata della strada, tanto che è stato disposto di posizionare un semaforo a partire dal prossimo 12 giugno e fino ad ultimazione degli interventi.

Immaginabili le conseguenze sulla viabilità di un'arteria estremamente trafficata soprattutto da chi deve recarsi al Villaggio Mosè e ai Templi. Basti pensare ai bus gran turismo che rimarranno, così, intrappolati nello stretto budello davanti all'area di Bonamorone. Certamente sarà possibile deviare su via Passeggiata Archeologica, allungando però il percorso e creando qualche difficoltà nell'area di rotonda Giunone.