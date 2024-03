Nuovo crollo nel centro storico, calcinacci di un prospetto sulla strada

Nuovo crollo nel centro storico di Agrigento. I calcinacci di un edificio disabitato sono finiti per strada dove, per fortuna, in quel momento non passava nessuno.

Il rumore ha richiamato l'attenzione dei vicini che hanno subito dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune e della Protezione civile. La zona è stata transennata e l’area interdetta.

Sono in corso verifiche sulla staticità degli altri edifici per valutare eventuali provvedimenti da adottare.