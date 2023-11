Vandali in azione in pieno centro: "polverizzati" vasi e piante ornamentali di un condominio

Non ci sono dubbi: è stato un raid vandalico quello che ha quasi "polverizzato" vasi e piante ornamentali posti all'ingresso di un condominio di via Ugo La Malfa ad Agrigento. A presentarsi alla polizia, dove è stata formalizzata una denuncia a carico di ignoti, sono stati alcuni abitanti del palazzo. Fra sdegno e rabbia, gli agrigentini hanno chiesto agli agenti di identificare i balordi. Ad indignare non è stato tanto, o comunque non soltanto, il danno economico provocato, ma il gesto. Quei vasi e quelle piante erano state collocate per dare decoro non soltanto all'ingresso del palazzo, ma anche a quell'angolo di città.

Il raid è stato messo a segno durante le ore notturne e nessuno, nonostante il danneggiamento dei vasi deve aver provocato rumore, ha sentito nulla. La scoperta, che ha appunto mandato su tutte le furie gli abitanti del condominio, è stata fatta al risveglio.

La polizia ha subito avviato le indagini. Il primo passo investigativo, che è ormai routine, è stato verificare la presenza o meno di eventuali impianti di videosorveglianza posti nella zona. Telecamere pubbliche o private che potrebbero anche, e rapidamente, immettere i poliziotti sulla giusta pista investigativa da percorrere. Non filtrano naturalmente indiscrezioni su quello che eventualmente gli agenti hanno già acquisito.