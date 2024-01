Valorizzare il fronte mare di piazzale Giglia, il Comune pronto ad appaltare i lavori

Il progetto esecutivo è stato donato, quale atto di mecenatismo, all'amministrazione comunale. E lo ha fatto la società "Pepi srl". Adesso sarà necessario individuare l'operatore economico che dovrà realizzare i lavori per la valorizzazione di una porzione del fronte mare prospiciente piazzale Giglia.

Perché l'obiettivo della Giunta Micciché è proprio quello di "valorizzare e rigenerare l'area fronte mare del piazzale Giglia che oggi - è stato scritto - è in pessimo stato". L'idea è, infatti, quella di "restituire il naturale ruolo del luogo, come spiazzo di sosta pedonale per i fruitori".

Palazzo dei Giganti si sta dunque muovendo per appaltare, per un importo totale di 38.867 euro, i lavori. Soldi che graveranno sul bilancio comunale. L'affidamento dei lavori verrà fatto con procedura diretta, trattandosi di importi inferiori a 150.000 euro.