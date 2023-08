Valle dei templi, la domenica gratis attira gli "scrocconi" della sosta: auto parcheggiate ovunque

Lunghissime file fin dalle prime ore del mattino, auto parcheggiate ovunque - anche mettendo a rischio la sicurezza pubblica e la viabilità - sul finire della sera.

Sono immagini chiarissime - e anche abbastanza note, in realtà - quelle diffuse dal Codacons sui propri canali social. Video e foto che denunciano come quella zona della città, anche a causa della mancanza di controlli, la prima domenica del mese diventi il regno dell'incivilità.

Auto in sosta ovunque e parcheggi (quei pochi che ci sono) parzialmente vuoti. Sì, perchè al netto della voglia di "scroccare" anche la sosta (dato che l'ingresso alla Valle è gratuito) c'è anche una questione oggettiva: grandi aree di sosta come Cugno Vela non sono ad oggi mai state rese funzionanti. Ci sono certamente i parcheggi di Sant'Anna e Giunone (e qui torniamo all'assenza di controlli), ma ci sarebbe anche un'altra area di parcheggio, come evidenzia Codacons, cioè quella di Piano San Gregorio.

"Perché farla usare solo al privato quando è territorio comunale e potrebbe essere utile in giornate come questa? - si chiede".

E dire che qualcosa si stava provando a fare: era l'8 maggio quando il Comune annunciò un piano del traffico sperimentale per via Panoramica dei Templi per prevenire questi fenomeni. Un'idea che funzionò, ma probabilmente nessuno ha pensato ad altre arterie come, appunto, viale La Loggia.

A relativamente poco varrà, domattina, la notizia di eventuali multe: forse è il caso di lavorare più sulla prevenzione.