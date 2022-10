Akragas-Nissa, i biancazzurri accolgono gli ultras ospiti a colpi di pietre e petardi: la polizia disperde gli esagitati, uno è stato acciuffato

Passamontagna sul volto e armati di spranghe di ferro, pietre e petardi si erano preparati, all'esterno dello stadio Esseneto, ad "accogliere" i tifosi della Nissa. Da lì a poco sarebbe iniziata la partita di calcio Akragas-Nissa, ritorno degli ottavi di finale per la Coppa Italia di Eccellenza. La polizia, notando gli anomali assembramenti, ha subito capito ed ha impedito che gli ultras della Nissa scendessero dall'autobus. Non s'è innescato nessuno scontro - gli agenti sono arrivati in tempo per bloccarlo -, ma contro l'autobus, con a bordo i tifosi della Nissa, sono stati lanciati petardi e pietre.

Gli agenti, in servizio di ordine pubblico, sapientemente coordinati dal dirigente, sono riusciti subito a disperdere il gruppo di ultras biancazzurri facinorosi, complessivamente una decina, forse qualcuno in più. Tifosi che se la sono data a gambe levate. Uno è stato acciuffato subito ed è già su una Volante della Questura.

Sotto gli alberi di via Toniolo, i poliziotti hanno anche già recuperato un passamontagna nero che uno dei coinvolti s'è tirato via, scappando. Gli esagitati, ancora una volta, così per come è stato già registrato in occasione del derby Akragas-Pro Favara, sono tutti tifosi biancazzurri.

Questa volta, per fortuna, nessuno dei poliziotti, né delle altre forze dell'ordine presenti in servizio di ordine pubblico, è rimasto ferito. Le ricerche andranno avanti fino a quando non verranno acciuffati o comunque identificati tutti i coinvolti in quest'ennesimo episodio di disordini.

(Aggiornato alle ore 16,15)