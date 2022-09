Akragas, 0-0 con la Nissa nell'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia: al Palmintelli regna l'equilibrio

Termina a reti bianche l’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Nissa e Akragas: allo stadio Palmintelli di Caltanissetta nessuna delle due formazioni riesce a trovare la via del gol. Novanta minuti abbastanza equilibrati, a tratti anche noiosi e nervosi su un campo non "semplice": poche le emozioni della partita.

Terranova manda in campo i suoi con il 4-3-3. In porta va Elezaj; in difesa Baio, Neri, Noto, Mannina; a centrocampo Garufo, Briones, Dalloro; in avanti Bruno, Pavisich, Mansour. Partita abbastanza combattuta nei primi 45' di gioco, a tratti noiosa per la verità. Tutte chiuse le linee di passaggio in mezzo al campo, sia per i padroni di casa che per gli ospiti. Poche le trame offensive degne di nota, costruite peraltro con fatica da entrambe le formazioni.

Si segnala solamente nel finale un intervento puntuale da parte del portiere della Nissa, Selmi. La prima frazione di gioco si conclude, dunque, a reti bianche. Nella ripresa arrivano diversi cambi, da una parte e dall'altra. La prima scelta di Terranova è Cipolla per Neri, quindi pochi minuti dopo dentro anche Scozzari al posto di Bruno. Spazio anche per Caccetta, che rileva Garufo, e Lo Cascio al posto di Mannina. Nei minuti finali Bonanno prende il posto di Pavisich. L'equilibrio non si schioda e al triplice fischio si va negli spogliatoi sul finale di 0-0.

Il ritorno del match è in programma il 12 ottobre all’Esseneto.