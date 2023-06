Diventare tatuatore professionista? L’Asp offre un servizio di formazione per ottenere l’idoneità sanitaria

Per realizzare tatuaggi o applicare piercing è ormai obbligatorio possedere l’idoneità professionale sanitaria. Per questo l’Asp di Agrigento, una delle poche aziende in Sicilia ad offrire questo specifico servizio, ha effettuato un corso specifico di formazione che, giunto alla seconda edizione, si è appena concluso con l’esame finale alla presenza del commissario straordinario Mario Zappia. Numerosi i partecipanti che hanno preso parte a questo progetto formativo organizzato dal Dipartimento di prevenzione dell’Asp diretto da Vittorio Spoto. In molti arrivavano anche da fuori provincia.

L’Asp conta in futuro di indire ulteriori edizioni del corso vista la crescente domanda da parte degli utenti. L’attività è condotta secondo quanto previsto dalle linee guida del decreto Regione Sicilia del 31 luglio 2003 in materia di tatuaggi e piercing.