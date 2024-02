Tagliate e rase al suolo 87 piante di ulivo, nel "mirino" un agricoltore

Irrimediabilmente devastato un nascente uliveto. E' accaduto, in contrada Pianotta a Montevago, dove qualcuno - senza essere visto, né tanto meno sentito - è riuscito a tagliare ben 87 piante di giovani piante. Ad essere danneggiato è stato un coltivatore ventiseienne che, non appena fatta la scoperta, non ha potuto far altro che bussare alla porta della caserma dei carabinieri per denunciare. Il danno, non coperto da assicurazione, subito dall'agricoltore è stato quantificato in circa mille euro o forse poco più.

I carabinieri di Montevago hanno, naturalmente, avviato le indagini per cercare di stabilire in quale contesto possa essere maturato il danneggiamento e chi ce l'ha con il coltivatore. Non filtrano, come è giusto che sia, indiscrezioni sull'attività investigativa dei militari dell'Arma che stanno cercando di mettere dei punti fermi per arrivare all'identificazione di chi ha materializzato un inquietante gesto.