Supereroi "acrobatici" in arrivo per il reparto di pediatria del "San Giovanni di Dio"

Superman, Spiderman, Wonder Woman, l’Incredibile Hulk, Flash ed altri supereroi arrivano in modo "acrobatico" sabato 16 dicembre 2023 alle 10 presso l’Ospedale civile "San Giovanni di Dio" di Agrigento per allietare, portando un sorriso, la degenza dei piccoli pazienti ricoverati presso il reparto di pediatria.

L'iniziativa è promossa dal comitato pari opportunita del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento, insieme al Lions di Agrigento in collaborazione con le associazioni "Avuluus" e "Talia".

Batman e i più famosi supereroi si caleranno dal tetto dell’ospedale fino dentro al reparto pediatrico per far trascorrere una mattinata più serena ai piccoli ricoverati.

Nell’area esterna saranno presenti gli altri bambini che potranno godere dello spettacolo allietato da musica e dalle associazioni presenti con giochi e distribuzione di gadget.

L’associazione "SEA" è oramai da anni impegnata in progetti sociali sia in Italia che nel mondo ed ha gia realizzato tali eventi in tutti gli ospedali siciliani.